Morgan De Sanctis, incidente è un giallo/ "Vigili non chiamati, auto non trovata e.." (Di giovedì 7 gennaio 2021) incidente Morgan De Sanctis è un giallo: "Vigili non chiamati, auto non trovata e manca anche punto preciso impatto". Intanto arrivano buone notizie: dirigente della Roma sta meglio Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 7 gennaio 2021)Deè un: "nonnone manca anche punto preciso impatto". Intanto arrivano buone notizie: dirigente della Roma sta meglio

pisto_gol : In bocca al lupo a Morgan De Sanctis, vittima nella notte di un grave incidente stradale e ricoverato in terapia in… - socios : I nostri migliori auguri di pronta guarigione a Morgan De Sanctis, coinvolto questa mattina in un grave incidente s… - sechesi : Morgan De Sanctis è uno che non molla. - PabloEs41067848 : RT @ilgiornale: Morgan De Sanctis è fuori pericolo dopo il brutto incidente d'auto. Mancano però dei tasselli importanti nella ricostruzion… - OA_Sport : #Calcio Morgan De Sanctis fuori pericolo di vita, non è chiara la dinamica del suo incidente -