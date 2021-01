Il mondo parallelo di Parler, dove la colpa dell’assalto al Campidoglio è di Antifa e BLM (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ricordate. Se siete i primi a diffondere false informazioni su ciò in cui credete, sarà ancora più semplice diffondere false informazioni su ciò in cui non credete affatto. È quello che sta succedendo su Parler, il noto social network in grande ascesa durante la campagna per le presidenziali del 2020 e che è caratterizzato da una fortissima presenza sovranista a livello globale (non solo Stati Uniti, per intenderci, ma su questo social network ci sono anche diversi esponenti della destra italiana). È un livello superiore: mentre su Facebook, Twitter, Instagram siamo noi a crearci una bolla in un mare di opinioni diverse, su Parler la bolla è automatica. E, in questa bolla, si sta diffondendo sempre di più la bufala Antifa al Campidoglio, insieme ai BLM. LEGGI ANCHE > Trump si decide a fare un video su Twitter, il ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ricordate. Se siete i primi a diffondere false informazioni su ciò in cui credete, sarà ancora più semplice diffondere false informazioni su ciò in cui non credete affatto. È quello che sta succedendo su, il noto social network in grande ascesa durante la campagna per le presidenziali del 2020 e che è caratterizzato da una fortissima presenza sovranista a livello globale (non solo Stati Uniti, per intenderci, ma su questo social network ci sono anche diversi esponenti della destra italiana). È un livello superiore: mentre su Facebook, Twitter, Instagram siamo noi a crearci una bolla in un mare di opinioni diverse, sula bolla è automatica. E, in questa bolla, si sta diffondendo sempre di più la bufalaal, insieme ai BLM. LEGGI ANCHE > Trump si decide a fare un video su Twitter, il ...

