È tempo di fiducia I tornanti della politica populista secondo Follini

Il populismo è, essenzialmente, una crisi di fiducia. Nasce dal venir meno della credibilità delle istituzioni, si alimenta di sospetti e diffidenze, ricorre a spiegazioni e argomenti che fanno perno sulla estrema semplificazione di tutte le complessità che il vivere insieme e l'occuparsi della cosa pubblica rendono invece indispensabili. Laddove la politica cerca faticosamente di convivere con i problemi (e con gli altri), il populismo suggerisce piuttosto la ricerca di un capro espiatorio a cui addossare comodamente tutto il peso delle difficoltà che tocca attraversare. Ora, però, sia detto senza ingiuria, la politica populista si trova ad affrontare due tornanti che ne dovranno per forza di cose ridisegnare la rotta. Il primo, ovviamente, è la pandemia.

