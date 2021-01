Rai nella bufera per Report: «Tesi preconfezionate e diffamatorie». Anche i legali del Cav all’attacco (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Silvio Berlusconi contro Report. «Nel corso della trasmissione Report andata in onda su Rai 3, sono state riportate come se fossero acclarate e veritiere affermazioni e indicazioni destituite di ogni fondamento e in molti casi palesemente inverosimili riguardanti il presidente Berlusconi». Così i legali di Silvio Berlusconi, Niccolò Ghedini e Franco Coppi attaccano Report. Nelle scorse ore contro la trasmissione, che aveva mandato in onda un servizio sulla strage di Bologna, è intervenuto Anche il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone. Report, parlano i legali di Berlusconi «Non si è minimante dato conto che per quanto attiene la posizione del presidente Berlusconi mai nessuna sentenza lo ha ritenuto in alcun modo coinvolto nelle vicende de quibus, essendo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Silvio Berlusconi contro. «Nel corso della trasmissioneandata in onda su Rai 3, sono state riportate come se fossero acclarate e veritiere affermazioni e indicazioni destituite di ogni fondamento e in molti casi palesemente inverosimili riguardanti il presidente Berlusconi». Così idi Silvio Berlusconi, Niccolò Ghedini e Franco Coppi attaccano. Nelle scorse ore contro la trasmissione, che aveva mandato in onda un servizio sulla strage di Bologna, è intervenutoil deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone., parlano idi Berlusconi «Non si è minimante dato conto che per quanto attiene la posizione del presidente Berlusconi mai nessuna sentenza lo ha ritenuto in alcun modo coinvolto nelle vicende de quibus, essendo ...

Aless_Digitale : #News #Satellite (Hotbird 13° Est): Problemi tecnici per 'Rai 4 HD' LCN 10/110 di #TivùSat, canale presente sulla f… - SecolodItalia1 : Rai nella bufera per Report: «Tesi preconfezionate e diffamatorie». Anche i legali del Cav all’attacco… - RaiSport : I #Lakers vincono ancora, #Clippers ko con #SanAntonio Brilla Nikola #Jovic, 35 punti nella vittoria di #Denver su… - generacomplotti : RT @bdu_tv: Smentisco in anticipo le fake news che verranno pubblicate dicendo che la #Rai è leader anche sul digital...anche nella prima s… - bdu_tv : Smentisco in anticipo le fake news che verranno pubblicate dicendo che la #Rai è leader anche sul digital...anche n… -