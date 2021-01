Morgan De Sanctis gravissimo dopo un incidente stradale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’ex portiere della Nazionale e oggi direttore sportivo della Roma . (screenshot Youtube)Sono ore di apprensione per il mondo del calcio: il direttore sportivo della Roma Morgan De Sanctis sarebbe stato coinvolto nella notte in un grave incidente stradale in via Cristoforo Colombo. A quanto pare, le sue condizioni sarebbero gravissime, ma non sarebbe in imminente pericolo di vita. L’ex portiere tra le altre di Napoli, Roma e Udinese sarebbe trasportato d’urgenza al policlinico Gemelli. —>>> Ti potrebbe interessare anche Colin Bell, addio alla star del calcio inglese: bandiera del Manchester City Le drammatiche condizioni di Morgan De Sanctis: cosa è successo Immediatamente dopo l’incidente, sarebbe stato sottoposto a ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’ex portiere della Nazionale e oggi direttore sportivo della Roma . (screenshot Youtube)Sono ore di apprensione per il mondo del calcio: il direttore sportivo della RomaDesarebbe stato coinvolto nella notte in un gravein via Cristoforo Colombo. A quanto pare, le sue condizioni sarebbero gravissime, ma non sarebbe in imminente pericolo di vita. L’ex portiere tra le altre di Napoli, Roma e Udinese sarebbe trasportato d’urgenza al policlinico Gemelli. —>>> Ti potrebbe interessare anche Colin Bell, addio alla star del calcio inglese: bandiera del Manchester City Le drammatiche condizioni diDe: cosa è successo Immediatamentel’, sarebbe stato sottoposto a ...

socios : I nostri migliori auguri di pronta guarigione a Morgan De Sanctis, coinvolto questa mattina in un grave incidente s… - GoalItalia : Incidente stradale per Morgan De Sanctis: il ds della Roma è stato operato e si trova in terapia intensiva, ma è fu… - fanpage : Incidente in auto per Morgan De Sanctis: in condizioni serie dopo l’operazione - MarcoGargini : RT @Corriere: Incidente stradale per Morgan De Sanctis, ds della Roma: asportata la milza, non è in ... - PiccoloDrago65 : Un abbraccio a Morgan De Sanctis -