Lotteria Italia 2021, 5 milioni a Pesaro: tutti i biglietti vincenti (Di giovedì 7 gennaio 2021) Finita l'attesa per conoscere dove sono finiti i premi di . (screenshot video)La Lotteria Italia 2021, abbinata al programma di Raiuno 'I soliti ignoti', ha regalato una valanga di premi. Questi sono i codici abbinati ai primi 5 biglietti delle estrazioni di stasera: D114310, venduto ad Altavilla Irpina (AV) A066635, venduto a Gallicano nel Lazio (RM) A211417, venduto a Cavarzere (VE) G162904, venduto a Prizzi (PA) E409084, venduto a Pesaro (PU) Ricapitoliamo i premi di prima e seconda categoria: Primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro Secondo premio da 2 milioni di euro Terzo premio da 1 milione di euro Quarto premio da 500mila euro Quinto premio da 250mila euro

