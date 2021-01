Kim Kardashian e Kanye West sulla via del divorzio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) È l’ultimo tentativo. Kim Kardashian e Kanye West stanno facendo un percorso di terapia di coppia per cercare di salvare il loro matrimonio. È la reality star quarantenne a volersi separare dal marito rapper. Da mesi giravano voci su una coppia che ormai non era più tale con vite praticamente separate. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 gennaio 2021) È l’ultimo tentativo. Kim Kardashian e Kanye West stanno facendo un percorso di terapia di coppia per cercare di salvare il loro matrimonio. È la reality star quarantenne a volersi separare dal marito rapper. Da mesi giravano voci su una coppia che ormai non era più tale con vite praticamente separate.

Di recente, Kim Kardashian aveva rivelato tramite i social network che il marito soffre di 'un disturbo bipolare che ha duramente compromesso la sua stabilità affettiva e lavorativa'. Non ha alcuna in ...

La coppia vip formata da Kanye West e Kim Kardashian pare sia arrivata al capolinea. Secondo una fonte molto vicina alla coppia, stanno per divorziare ...

Di recente, Kim Kardashian aveva rivelato tramite i social network che il marito soffre di 'un disturbo bipolare che ha duramente compromesso la sua stabilità affettiva e lavorativa'. Non ha alcuna in ...La coppia vip formata da Kanye West e Kim Kardashian pare sia arrivata al capolinea. Secondo una fonte molto vicina alla coppia, stanno per divorziare ...