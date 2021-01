Traffico Roma del 05-01-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno da Simona Cerchiara e ben trovati a questo aggiornamento è aperta la galleria Giovanni XXIII in direzione Corso Francia Salaria in precedenza chiusa a causa di un incidente non invece risolto un incidente avvenuto nella galleria Farnesina ci troviamo tra la tangenziale e viale dello Stadio Olimpico possibili rallentamenti poco ilin queste ore spostamenti condizionati dalle restrizioni della zona rossa ma con il maltempo che intanto sta penalizzando I movimenti dei pochi che si stanno muovendo per alberi sulla carreggiata abbiamo disagi in via di Porta Furba e sul Tevere Cadorna allagamenti sulla via Collatina vicino Raccordo Anulare e allagamenti in un tratto di via della Maglianella tute strade chiuse o dove si transita con riduzione di carreggiata altri disagi in piazza Adrianarallentato ...