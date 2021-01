Roma, partite le prime unità mobili per le vaccinazioni anti Covid a domicilio. Le prime dosi sono andate ad anziani delle Rsa (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, lo aveva annunciato tempo fa. sono entrate in azione le prime unità mobili per le vaccinazioni a domicilio. L’Asl Roma 1 ha mandato alcuni suoi operatori sanitari per vaccinare persone anziane in una Rsa della Capitale. Le unità mobili per il vaccino antiCovid saranno fondamentali per raggiungere i luoghi più reconditi e per vaccinare coloro che sono impossibilitati a lasciare le proprie case per andare in uno dei 1500 centri di somministrazione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, lo aveva annunciato tempo fa.entrate in azione leper le. L’Asl1 ha mandato alcuni suoi operatori sanitari per vaccinare persone anziane in una Rsa della Capitale. Leper il vaccinosaranno fondamentali per raggiungere i luoghi più reconditi e per vaccinare coloro cheimpossibilitati a lasciare le proprie case per andare in uno dei 1500 centri di somministrazione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

