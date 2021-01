Napoli, de Magistris in isolamento: è stato a contatto con un positivo al Covid (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, è in isolamento volontario dopo aver appreso la notizia di essere stato a contatto diretto con una persona positiva al Covid. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il sindaco ha ricevuto la notizia intorno alle 14:30 di oggi, 5 gennaio, e si è messo in isolamento in attesa di sottoporsi al tampone nei prossimi giorni. La persona positiva al Covid non è un familiare, membro dello staff del sindaco, nè dipendente dell’amministrazione comunale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il sindaco di, Luigi de, è involontario dopo aver appreso la notizia di esserediretto con una persona positiva al. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il sindaco ha ricevuto la notizia intorno alle 14:30 di oggi, 5 gennaio, e si è messo inin attesa di sottoporsi al tampone nei prossimi giorni. La persona positiva alnon è un familiare, membro dello staff del sindaco, nè dipendente dell’amministrazione comunale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

