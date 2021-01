Lockdown in Gb | governo stanzia 4 | 6 mld sterline per aiutare imprese

NicolaPorro : ?? Una mediazione farsesca sulla scuola, la solita confusione sui prossimi divieti. Il governo partorisce altro caos… - LegaSalvini : GOVERNO ALLO SBANDO, CONTE NE FARÀ DI TUTTI I COLORI PER TENERCI RINCHIUSI - riotta : Roma, domenica di piovoso #lockdown si parla di crisi governo, Renzi incalza, Conte lo snobba ma rischia, #M5S si a… - CarloFerraioli7 : RT @Zeta_Luiss: Nuovo #CDM Misure in vigore dal 7 al 15 gennaio. #Zonagialla 'rafforzata' nei giorni feriali e #zonaarancione nel fine set… - BordignonAngelo : RT @MarcoSanavia1: Il governo è un happening dadaista.Vuole vaccinare tutti ma sbaglia le siringhe;riempie le scuole chiuse di banchi con l… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown governo

Boris Johnson ha spiegato in diretta tv: "Le scuole non è che non sono sicure per i bambini ma possono agire come vettori del virus". L'articolo Covid19 in aumento in Gran Bretagna, torna il lockdown ...Boris Johnson ha annunciato l'inizio di un terzo lockdown per tutta l'Inghilterra, per contenere la trasmissione della nuova variante di Covid-19 ...