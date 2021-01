Covid | vaccino italiano Reithera funziona | “Risultati in linea con Pfizer e Moderna”

(Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA – “Risultati piu’ che promettenti che giustificano un ulteriore sviluppo del vaccino”. Cosi’ Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanita’ e componente del Cts, in conferenza allo Spallanzani per presentare i risultati della fase 1 del vaccino italiano Reithera in vista della fase 2. L’iter per il vaccino GRAd-COV2, sviluppato dall’azienda biotech di Castel Romano ‘Reithera’ in collaborazione con l’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, procede senza intoppi e, secondo le previsioni dell’azienda, potrebbe essere pronto già a partire da quest’estate.

