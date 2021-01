Usa-Iran. Niente rappresaglia (per ora) nell’anniversario della morte di Soleimani (Di lunedì 4 gennaio 2021) A mezzanotte e quarantasette minuti del 3 gennaio 2020 un drone della Cia ha lanciato due missili Hellfire contro un convoglio composto da due veicoli che viaggiano lungo una strada vicino all’aeroporto internazionale di Baghdad: da lì a pochi minuti si seppe che l’attacco aveva ucciso il generale che guidava l’unità d’élite Quds Force dei Pasdaran, Qassem Soleimani, e il capo della Kataib Hezbollah nonché leader della Forza di mobilitazione popolare che raccoglie tutte le milizie sciite in Iraq, Abu Mahdi al-Muhandis. Per onorare il primo anniversario dell’uccisione dei due leader – il primo considerato un già storico eroe nazionale dai conservatori Iraniani, l’altro un suo braccio destro regionale – ieri centinaia di persone hanno percorso a piedi quella strada delle capitale irachena. Un’autostrada ... Leggi su formiche (Di lunedì 4 gennaio 2021) A mezzanotte e quarantasette minuti del 3 gennaio 2020 un droneCia ha lanciato due missili Hellfire contro un convoglio composto da due veicoli che viaggiano lungo una strada vicino all’aeroporto internazionale di Baghdad: da lì a pochi minuti si seppe che l’attacco aveva ucciso il generale che guidava l’unità d’élite Quds Force dei Pasdaran, Qassem, e il capoKataib Hezbollah nonché leaderForza di mobilitazione popolare che raccoglie tutte le milizie sciite in Iraq, Abu Mahdi al-Muhandis. Per onorare il primo anniversario dell’uccisione dei due leader – il primo considerato un già storico eroe nazionale dai conservatoriiani, l’altro un suo braccio destro regionale – ieri centinaia di persone hanno percorso a piedi quella strada delle capitale irachena. Un’autostrada ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa Iran In Iran sfila la rabbia contro gli Usa. E adesso l'America teme un attacco ilGiornale.it Nucleare, Iran pronto ad arricchire l'uranio al 20%

L’intesa prevedeva sostanzialmente la riduzione progressiva delle sanzioni a Teheran che, in cambio, avrebbe limitato il suo programma nucleare. Il futuro dell’accordo sul nucleare iraniano dopo l’ann ...

Iran, via arricchimento uranio al 20%

L'Iran ha avviato l'arricchimento dell'uranio al 20% nell'impianto nucleare di Fordo, nei pressi della città santa sciita di Qom, 200 chilometri a sudovest di Teheran. La decisione, anticipata nei gio ...

