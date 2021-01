Snowboard, Michela Moioli si allenerà a Cervinia dal 4 all’8 gennaio con l’SBX (Di lunedì 4 gennaio 2021) Cervinia, Livigno e Laax. Queste le tre località che ospiteranno gli atleti italiani per la prossima settimana, dedicata agli allenamenti in vista degli impegni futuri. Da lunedì 4 a venerdì 8 gennaio, Michela Moioli si allenerà a Cervinia insieme agli altri nove atleti dell’SBX convocati dal direttore sportivo Cesare Pisoni, ovvero Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Emanuel Perathoner, Filippo Ferrari, Michele Godino, Francesca Gallina, Raffaella Brutto, Michela Moioli e Sofia Belingheri, sotto la guida dei tecnici Stefano Pozzolini, Riccardo Bagliani e Denis Bellotti. La squadra di Coppa del mondo di parallelo, composta da Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Edwin Coratti, Daniele Bagozza, Maurizio ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021), Livigno e Laax. Queste le tre località che ospiteranno gli atleti italiani per la prossima settimana, dedicata agli allenamenti in vista degli impegni futuri. Da lunedì 4 a venerdì 8siinsieme agli altri nove atleti delconvocati dal direttore sportivo Cesare Pisoni, ovvero Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Emanuel Perathoner, Filippo Ferrari, Michele Godino, Francesca Gallina, Raffaella Brutto,e Sofia Belingheri, sotto la guida dei tecnici Stefano Pozzolini, Riccardo Bagliani e Denis Bellotti. La squadra di Coppa del mondo di parallelo, composta da Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Edwin Coratti, Daniele Bagozza, Maurizio ...

Da lunedì 4 a venerdì 8 gennaio, Michela Moioli si allenerà a Cervinia insieme agli altri nove atleti dell'SBX convocati dal direttore sportivo Cesare Pisoni.

Tra Cervinia e Livigno il lavoro delle tavole azzurre: specialisti del parallelo vicini al ritorno in gara

Le nazionali di snowboard impegnate in una settimana di allenamenti: il 9 gennaio la ripartenza di Fischnaller e compagni a Scuol, due settimane più tardi ...

