Melissa Satta furiosa: “Sono sconvolta. Di solito non faccio questi video ma sono obbligata” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Melissa Satta sta vivendo un periodo molto delicato dal punto di vista sentimentale. L’ex Velina infatti il 21 dicembre scorso con un post su Instagram ha annunciato la rottura definitiva con il calciatore del Monza Kevin-Prince Boateng. “Dopo un periodo di separazione – ha scritto la coppia -, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni e per il regalo più bello: Maddox”. Passa qualche giorno e il settimanale Chi ha lanciato un rumor: la Satta avrebbe un flirt con Matteo Rivetti, figlio dell’ex proprietario di un noto marchio di abbigliamento. “I due si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021)sta vivendo un periodo molto delicato dal punto di vista sentimentale. L’ex Velina infatti il 21 dicembre scorso con un post su Instagram ha annunciato la rottura definitiva con il calciatore del Monza Kevin-Prince Boateng. “Dopo un periodo di separazione – ha scritto la coppia -, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per9 anni e per il regalo più bello: Maddox”. Passa qualche giorno e il settimanale Chi ha lanciato un rumor: laavrebbe un flirt con Matteo Rivetti, figlio dell’ex proprietario di un noto marchio di abbigliamento. “I due si ...

Advertising

FQMagazineit : Melissa Satta furiosa: “Sono sconvolta. Di solito non faccio questi video ma sono obbligata” - clikservernet : Melissa Satta furiosa: “Sono sconvolta. Di solito non faccio questi video ma sono obbligata” - Noovyis : (Melissa Satta furiosa: “Sono sconvolta. Di solito non faccio questi video ma sono obbligata”) Playhitmusic - - zazoomblog : Sono sconvolta basta distruggere la vita delle persone. Luomo sposato con due figli il drammatico sfogo di Melissa… - zazoomblog : Sono sconvolta basta distruggere la vita delle persone. Luomo sposato con due figli il drammatico sfogo di Melissa… -