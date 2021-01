Il giudice emerito Sabino Cassese spiega perché i Dpcm di Conte sono illegittimi

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Ildella Corte costituzionalesi esprime sui Decreti varati, in questi mesi, dal Premier Giuseppee sull’ipotesi di imporre il vaccino anti Covid. Nella consueta conferenza di fine anno il Presidente del Consiglio Giuseppeha preannunciato la proroga della Stato di Emergenza senza, tuttavia, indicare un termine. Il Premier L'articolo proviene da Leggilo.org.

Non è tenero con il governo e difende il ruolo del parlamento, Costituzione alla mano, Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale ed ex ministro.Con un Parlamento incapace di incidere nella formazione delle leggi, il Copasir si è presentato come contrappeso istituzionale al governo ...