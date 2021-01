Cristiano Ronaldo da vero leader: lo ha detto alla squadra in Juve-Udinese (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ronaldo da vero leader: lo ha detto alla squadra in Juve-Udinese. Retroscena legato all’attaccante portoghese Bel retroscena raccontato nell’edizione odierna da Tuttosport. Il quotidiano torinese ha raccolto le parole dette da Cristiano Ronaldo alla squadra subito dopo il gol di De Paul, poi annullato dal Var per un tocco con il braccio. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS VAI SU JuveNEWS24 «Dai ragazzi è ancora lunga» avrebbe detto CR7 ai compagni, caricandoli in vista del prosieguo dell’incontro. Corona da vero leader per il portoghese, protagonista poi di una meravigliosa doppietta. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021)da: lo hain. Retroscena legato all’attaccante portoghese Bel retroscena raccontato nell’edizione odierna da Tuttosport. Il quotidiano torinese ha raccolto le parole dette dasubito dopo il gol di De Paul, poi annullato dal Var per un tocco con il braccio. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS VAI SUNEWS24 «Dai ragazzi è ancora lunga» avrebbeCR7 ai compagni, caricandoli in vista del prosieguo dell’incontro. Corona daper il portoghese, protagonista poi di una meravigliosa doppietta. Leggi su ...

