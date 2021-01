Casa: Confedilizia, nettamente contrari all'ulteriore blocco sfratti deciso, è sbagliato (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Confedilizia è nettamente contraria a questo ulteriore blocco degli sfratti perché questi 6 mesi si aggiungono ad altri 10 precedenti, quindi una privazione di fatto dei beni da parte dei proprietari. E' un provvedimento sbagliato sotto tutti i punti di vista e avrà un effetto negativo anche nei confronti degli inquilini". Ad affermarlo è il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ospite a Sky Tg24. E' sbagliato, sottolinea Spaziani Testa, "perché non distingue le situazioni". E inoltre, aggiunge, "parte da un presupposto non detto: cioè che ci sia chi sta bene da una parte e chi sta male dall'altra. Ci sono tantissimi proprietari in difficoltà che spesso attraverso questo blocco ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "a a questodegliperché questi 6 mesi si aggiungono ad altri 10 precedenti, quindi una privazione di fatto dei beni da parte dei proprietari. E' un provvedimentosotto tutti i punti di vista e avrà un effetto negativo anche nei confronti degli inquilini". Ad affermarlo è il presidente di, Giorgio Spaziani Testa, ospite a Sky Tg24. E', sottolinea Spaziani Testa, "perché non distingue le situazioni". E inoltre, aggiunge, "parte da un presupposto non detto: cioè che ci sia chi sta bene da una parte e chi sta male dall'altra. Ci sono tantissimi proprietari in difficoltà che spesso attraverso questo...

