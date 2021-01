Ucciso Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega (Di domenica 3 gennaio 2021) Franco Colleoni è stato Ucciso con un colpo alla testa a Dalmine, in via Sertorio, nella sua casa-ristorante aperta da circa vent’anni nella cittadina della Bergamasca. Franco Colleoni, 68enne ex segretario provinciale della Lega, trovato senza vita nel cortile del locale. Inutili i soccorsi del 118. I carabinieri di Treviglio, intervenuti dopo il delitto, ipotizzano un furto o una rapina degenerati in omicidio. Alcuni malviventi sarebbero entrati nel cascinale dove l’uomo si trovava insieme alla moglie. Secondo i carabinieri Colleoni è stato aggredito e Ucciso con un corpo contundente. L’uomo gestiva da tempo il ristorante, chiamato proprio “Il Carroccio” per il suo impegno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 gennaio 2021)è statocon un colpo alla testa a Dalmine, in via Sertorio, nella sua casa-ristorante aperta da circa vent’anni nella cittadinaBergamasca., 68enne ex, trovato senza vita nel cortile del locale. Inutili i soccorsi del 118. I carabinieri di Treviglio, intervenuti dopo il delitto, ipotizzano un furto o una rapina degenerati in omicidio. Alcuni malviventi sarebbero entrati nel cascinale dove l’uomo si trovava insieme alla moglie. Secondo i carabinieriè stato aggredito econ un corpo contundente. L’uomo gestiva da tempo il ristorante, chiamato proprio “Il Carroccio” per il suo impegno ...

Corriere : Ucciso Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega - Tg3web : Ucciso nel cortile di casa a Dalmine, nel Bergamasco, l'ex segretario provinciale della Lega. Franco Colleoni, è st… - Corriere : Ucciso Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega - Profilo3Marco : RT @Agenzia_Italia: Ucciso nel cortile di casa l'ex segretario della Lega di Bergamo - Marco1999Busa : RT @a_meluzzi: Omicidio a Dalmine: ucciso Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega di Bergamo- -