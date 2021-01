Serafini (Snals): rischioso riaprire le scuole il 7 gennaio, rinviare al 18 (Di domenica 3 gennaio 2021) "La riapertura della scuola il 7 gennaio è troppo rischiosa. Stiamo prendendo atto dei problemi dell'aumento dei contagi di questi giorni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 3 gennaio 2021) "La riapertura della scuola il 7è troppo rischiosa. Stiamo prendendo atto dei problemi dell'aumento dei contagi di questi giorni. L'articolo .

'Stiamo prendendo atto dei problemi dell'aumento dei contagi di questi giorni. Il giorno 18 gennaio potremmo già avere un'idea dell'andamento epidemiologico e decidere a ragion veduta, ha detto Elvira ...

Snals Lazio: riaprire le scuole per il 25% degli studenti, dopo 2/3 settimane valutare contagi e passare al 50%

Si è tenuta ieri la riunione per il rientro a scuola degli studenti del Lazio. Presente anche lo Snals Lazio che ha inviato ...

Si è tenuta ieri la riunione per il rientro a scuola degli studenti del Lazio. Presente anche lo Snals Lazio che ha inviato ...