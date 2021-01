Rimini – Pedone travolto e ucciso in via Solarolo

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 3 gennaio 2021) Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, ma il personale del 118 non ha potuto fare altro che decretarne la morte. Tragedia domenica pomeriggio in via, nella zona dinord, vicino all’uscita dell’autostrada. Sono le 17.15, quando una donna 51enne che stava camminando lungo in ciglio della strada insieme a un’amica, nella corsia in direzione