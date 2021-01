Milan, asse di mercato con il Torino: piacciono Nkoulou e Meitè (Di domenica 3 gennaio 2021) Domani comincerà ufficialmente il calciomercato invernale e la dirigenza del Milan è pronta a cogliere le occasioni giuste per migliorare la squadra. La priorità resta quella del difensore centrale, ma anche il reparto di centrocampo potrebbe essere al centro di alcune trattative. Stando a quanto riporta Sportmediaset infatti nelle ultime ore si sarebbe profilata l’opportunità di imbastire un asse di mercato con il Torino. Ai rossoneri interessano particolarmente Nkoulou e Meitè, mentre i granata avrebbero chiesto informazioni per Krunic. Nkoulou per la difesa, scambio Krunic-Meitè a centrocampo Il principale obiettivo del mercato del Milan è quello di portare nella rosa di Pioli un nuovo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 gennaio 2021) Domani comincerà ufficialmente il calcioinvernale e la dirigenza delè pronta a cogliere le occasioni giuste per migliorare la squadra. La priorità resta quella del difensore centrale, ma anche il reparto di centrocampo potrebbe essere al centro di alcune trattative. Stando a quanto riporta Sportmediaset infatti nelle ultime ore si sarebbe profilata l’opportunità di imbastire undicon il. Ai rossoneri interessano particolarmente, mentre i granata avrebbero chiesto informazioni per Krunic.per la difesa, scambio Krunic-a centrocampo Il principale obiettivo deldelè quello di portare nella rosa di Pioli un nuovo ...

