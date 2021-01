Il governo studia la nuova stretta dal 7 gennaio. Zona gialla rafforzata e chiusure nei weekend: ecco le ipotesi (Di domenica 3 gennaio 2021) I primi dati dell’anno sul contagio da Coronavirus in Italia non sono buoni. Il rischio è quello di un nuovo picco. E allora, in vista del 7 gennaio, quando l’Italia tornerà al sistema delle fasce di rischio, con le relative restrizioni anti-Covid differenziate per Regione, il governo lavora a una nuova stretta. Anche le zone del Paese che rientreranno in Zona gialla saranno sottoposte a misure più rigide di quelle messe in campo a novembre, con il varo del lockdown a tre velocità. Non solo. Parallelamente, il governo sta valutando una modifica dei criteri che portano una Regione in una fascia di rischio più elevata, con l’obiettivo di rendere più facile il passaggio in Zona arancione e rossa. La proroga del divieto di spostamento Sul primo ... Leggi su open.online (Di domenica 3 gennaio 2021) I primi dati dell’anno sul contagio da Coronavirus in Italia non sono buoni. Il rischio è quello di un nuovo picco. E allora, in vista del 7, quando l’Italia tornerà al sistema delle fasce di rischio, con le relative restrizioni anti-Covid differenziate per Regione, illavora a una. Anche le zone del Paese che rientreranno insaranno sottoposte a misure più rigide di quelle messe in campo a novembre, con il varo del lockdown a tre velocità. Non solo. Parallelamente, ilsta valutando una modifica dei criteri che portano una Regione in una fascia di rischio più elevata, con l’obiettivo di rendere più facile il passaggio inarancione e rossa. La proroga del divieto di spostamento Sul primo ...

Ricky_J71 : @CarloCalenda Un governo di pacificazione con i responsabili Salvini e Meloni??????...Carlo studia un piano alternativo,su questo non ci siamo. - Notiziedi_it : Il governo studia la nuova stretta dal 7 gennaio. Zona gialla rafforzata e chiusure nei weekend: ecco le ipotesi - zazoomblog : Coronavirus in Italia ultime notizie. Governo studia nuova stretta: sei regioni in arancione. Weekend rossi per tut… - JaponicaIrai : @manuela417 @AM_Porta @mesoada @RenatoSouvarine @SoniaMelli @grotondi @pdnetwork Semmai 'quando il governo sarà cad… - Orlandofas1 : @Franco32656300 @Adnkronos Povero sfigato. Giusto hai ragione, del resto è una bufala che il Governo s'è assunto og… -

Ultime Notizie dalla rete : governo studia Il governo studia la nuova stretta dal 7 gennaio. Zona gialla rafforzata e chiusure nei weekend: ecco le ipotesi Open Altro dl Ristori con rinvii su cartelle Fisco

Rinvio per chi è più in difficoltà e sconti su sanzioni e interessi per i debiti col fisco accumulati nei mesi dell’emergenza Covid. Il governo studia una gestione ‘straordinaria’ per tendere la mano ...

Spettacoli, Governo Musumeci finanzia più di 100 mila euro per attività teatrali, concertistiche e bande siciliane

Via libera dal governo Musumeci ai finanziamenti per le attività teatrali, concertistiche e per le bande siciliane.

Rinvio per chi è più in difficoltà e sconti su sanzioni e interessi per i debiti col fisco accumulati nei mesi dell’emergenza Covid. Il governo studia una gestione ‘straordinaria’ per tendere la mano ...Via libera dal governo Musumeci ai finanziamenti per le attività teatrali, concertistiche e per le bande siciliane.