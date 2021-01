Greta Thunberg compie 18 anni | la maturità per voler cambiare il mondo

(Di domenica 3 gennaio 2021) Le treccine e la tela cerata gialla. Siamo abituati a vederla così con un cartello di protesta in mano. Èche domenica 3 gennaio18. Ha iniziato a protestare seduta davanti al Parlamento svedese proclamando lo sciopero per il clima. Nell’agosto 2018 la sua personale battaglia contro il cambiamento climatico è diventata qualcosa di più, lei intanto è stata eletta a simbolo della lotta al più grande problema ambientale dell’umanità su scala globale. Anche se oggi diventa “grande” tagliando il traguardo dei 18non ha smesso di perseguire la sua voglia diil. È entrata nei palazzi che contano, ha incontrato il Papa, il presidente degli Usa Barack Obama, ha preso la parola all’Onu, sfidato i rappresentanti degli stati più ...

Max6242212945 : Grande notizia al telegiornale Sky TG24: oggi Greta Thunberg compie 18 anni!! E mi viene subito dal cuore: E STI CAZZI ??? - pensierosecondo : Oggi Greta Thunberg diventa maggiorenne. Le auguriamo Buon Compleanno con l’impegno di prenderci cura del mondo e d… - MOUNTLIVEcom : Auguri a Greta Thunberg, oggi diventa maggiorenne - madeofblackink : RT @semprepiena: So che molti di voi pensano che l’oroscopo sia una sciocchezza e sul piano razionale vi do ragione al 100%, ma il fatto ch… - Tauro_AS : - 'Buon compleanno, Greta! Sono 18, tesoro. È un giorno importante. Tanti auguri!' - 'Sì, però, potete togliere que… -

Ultime Notizie dalla rete : Greta Thunberg

Tecnica della Scuola

Oggi, 3 gennaio, Greta compie 18 anni. Per l’Italia sarebbe finalmente considerata maggiorenne, degna di votare e di vivere autonomamente. Fa sorridere, tuttavia, lo iato che esiste tra la maturità e ...I Am Greta – Una forza della natura, regia di Nathan Grossman, con Greta Thunberg – Genere: Documentario; Soggetto: Peter Modestij, Hanna Lejonqvist, Per K. Kirkegaard; Fotografia: Nathan Grossman, Jo ...