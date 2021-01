Adriano Celentano a Domenica In, la telefonata a Giovanna Ralli (Di domenica 3 gennaio 2021) Adriano Celentano a Domenica In "Siamo chiusi in casa da un ... Leggi su spettacoloitaliano (Di domenica 3 gennaio 2021)In "Siamo chiusi in casa da un ...

Bianca34874951 : RT @Corriere: Adriano Celentano a Domenica In: «Io e Claudia siamo chiusi in casa da un anno. Ci vacc... - CaffeVanni : RT @Corriere: Adriano Celentano a Domenica In: «Io e Claudia siamo chiusi in casa da un anno. Ci vacc... - Corriere : Adriano Celentano a Domenica In: «Io e Claudia siamo chiusi in casa da un anno. Ci vacc... - SimoPagliarini_ : RT @tempoweb: #AdrianoCelentano chiama #DomenicaIn: io e Claudia chiusi in casa da un anno... Il #vaccino? Lo faremo @giadinagrisu #3gennai… - tempoweb : #AdrianoCelentano chiama #DomenicaIn: io e Claudia chiusi in casa da un anno... Il #vaccino? Lo faremo… -