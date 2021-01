Torino, asse di mercato con il Milan? I possibili scambi (Di sabato 2 gennaio 2021) Per rinforzare la propria rosa ed uscire dalla zona retrocessione, il Torino è pronto a sedersi al tavolo con il Milan per imbastire uno scambio Secondo quanto riferito da Tuttosport, potrebbe nascere un asse di mercato fra Torino e Milan. I granata sono molto interessati a Rade Krunic, centrocampista che al momento i rossoneri reputano incedibile. Per spezzare la resistenza Milanista il Torino potrebbe mettere sul piatto uno scambio che coinvolga Soualiho Meïté oppure Nicolas Nkoulou, difensore in scadenza di contratto che potrebbe essere utile al tecnico rossonero Stefano Pioli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Per rinforzare la propria rosa ed uscire dalla zona retrocessione, ilè pronto a sedersi al tavolo con ilper imbastire unoo Secondo quanto riferito da Tuttosport, potrebbe nascere undifra. I granata sono molto interessati a Rade Krunic, centrocampista che al momento i rossoneri reputano incedibile. Per spezzare la resistenzaista ilpotrebbe mettere sul piatto unoo che coinvolga Soualiho Meïté oppure Nicolas Nkoulou, difensore in scadenza di contratto che potrebbe essere utile al tecnico rossonero Stefano Pioli. Leggi su Calcionews24.com

ninoBertolino : RT @MilanPress_it: Asse Milano-Torino caldo - MilanPress_it : Asse Milano-Torino caldo - MilanLiveIT : ?? Possibile scambio tra Milan e Torino a gennaio ??#MercatoMilan - infoitsport : Calciomercato Juventus, asse Torino-Lione rovente: scambio in vista - infoitsport : Asse di mercato Torino-Fiorentina: Duncan e Kouame in granata, Izzo e Zaza in viola -