Roma-Sampdoria | Fonseca | “Dzeko e Quagliarella ok | Pastore non è pronto Caso Zaniolo? Rispondo così”

"La squadra sta bene, siamo pronti per iniziare quest'anno nel modo migliore".Ha esordito così in conferenza stampa il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida contro il la Sampdoria - la prima del 2021 -, in programma domani, domenica 3 gennaio alle 15.00, allo stadio 'Olimpico'. Di seguito, le sue dichiarazioni."Tiago Pinto? Stiamo parlando normalmente. Adesso sto aspettando che arrivi per continuare a parlare. Dzeko e Quagliarella? I giocatori non hanno età per me, questa è una prova che sono buoni professionisti. Sono due grandi giocatori e per me i giocatori non hanno età, ma rendimento e entrambi hanno un grande rendimento. Caso Zaniolo? Non entro nella vita privata dei giocatori. Quando Zaniolo è qui è un ...

