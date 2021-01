Recovery Fund, scienziati scrivono a Conte: "Servono 15 mld per rafforzare la ricerca" (Di sabato 2 gennaio 2021) Serve una svolta per rafforzare la ricerca in Italia e l'occasione da non perdere è il Recovery Fund (LO SPECIALE), con 15 miliardi in 5 anni da prevedere per essere competitivi nella ricerca e di conseguenza nell'economia. L'appello al governo arriva da 14 fra i più prestigiosi ricercatori italiani, come i fisici Luciano Maiani, il presidente dell'Accademia dei Lincei Giorgio Parisi, il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) Massimo Inguscio, Angela Bracco, Lucia Votano dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e Ugo Amaldi della fondazione Tera, con l'immunologo Alberto Mantovani e l'astrofisico Paolo De Bernardis. "Occorre avere il coraggio di una svolta ambiziosa" e "l'unica realistica possibilità per il rafforzamento della ricerca italiana ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 2 gennaio 2021) Serve una svolta perlain Italia e l'occasione da non perdere è il(LO SPECIALE), con 15 miliardi in 5 anni da prevedere per essere competitivi nellae di conseguenza nell'economia. L'appello al governo arriva da 14 fra i più prestigiositori italiani, come i fisici Luciano Maiani, il presidente dell'Accademia dei Lincei Giorgio Parisi, il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) Massimo Inguscio, Angela Bracco, Lucia Votano dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e Ugo Amaldi della fondazione Tera, con l'immunologo Alberto Mantovani e l'astrofisico Paolo De Bernardis. "Occorre avere il coraggio di una svolta ambiziosa" e "l'unica realistica possibilità per il rafforzamento dellaitaliana ...

