Parma – Donna accoltella marito durante una lite: arresta 41enne (Di sabato 2 gennaio 2021) Dopo il fendente alla schiena ha aggredito l’uomo con morsi e graffi: bloccata dai poliziotti ora è ai domiciliari. Prima lo ha aggredito colpendolo con un coltello da cucina alla schiena, poi lo ha attaccato con morsi e graffi. Paura nella serata di eiri all’interno di un’abitazione di due coniugi a Parma. Una Donna 41enne ucraina è stata Leggi su periodicodaily (Di sabato 2 gennaio 2021) Dopo il fendente alla schiena ha aggredito l’uomo con morsi e graffi: bloccata dai poliziotti ora è ai domiciliari. Prima lo ha aggredito colpendolo con un coltello da cucina alla schiena, poi lo ha attaccato con morsi e graffi. Paura nella serata di eiri all’interno di un’abitazione di due coniugi a. Unaucraina è stata

MoliPietro : Parma – Donna accoltella marito durante una lite: arresta 41enne - Lawrence5688 : RT @LaFionda2020: Chi ha tempo, non aspetti tempo. E c'è chi non se lo fa dire due volte. Siamo solo al 2 gennaio e ricominciamo dunque i c… - LaFionda2020 : Chi ha tempo, non aspetti tempo. E c'è chi non se lo fa dire due volte. Siamo solo al 2 gennaio e ricominciamo dunq… - 11secon : #CRONACA Ha colpito il #marito alla schiena con un #coltello e ha continuato ad accanirsi con morsi e graffi. Per q… - ProvinciadiRE : Altri 9 decessi a Modena (5 donne tra 51 e 94 anni, 4 uomini tra 62 e 88 anni), 3 a Parma (uomini di 82 e 92 anni,… -