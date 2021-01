Minecraft | un team di modder è al lavoro su un remake di Kingdom Come Deliverance ambientato nel gioco

moccici2222 : poi vabbè ho sempre visto roba su minecraft ma boffy è stato proprio il risveglio assieme a pewds, cap e infine il dream team, magico -

Ultime Notizie dalla rete : Minecraft team

tuttoteK

Kingdom Come Deliverance si unisce a Minecraft grazie all'incredibile lavoro di un gruppo di modders. Guardate il trailer in quest'articolo.Un 'map maker' di Minecraft ha provato a ricreare il Regno di Hyrule di Zelda Breath of the Wild nella dimensione sandbox del kolossal di Mojang ...