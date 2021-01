Mick Schumacher: secondo Vettel deve trovare la propria strada in F1 (Di sabato 2 gennaio 2021) Sebastian Vettel ha stretto una forte amicizia con il suo idolo Michael Schumacher durante la sua ascesa nel mondo della Formula 1 e negli ultimi mesi si è avvicinato molto al figlio ventunenne Mick, che farà il suo debutto in Formula 1 nel 2021 con Haas affiliato alla Ferrari come membro della Ferrari Academy. Il pilota Aston Martin afferma di essere felice di aiutare il collega tedesco Mick Schumacher durante il suo anno di debutto in Formula 1 nel 2021, ma crede che il debuttante figlio d’arte debba trovare la propria strada in questo sport durante il suo primo anno. Mick Schumacher, esperienza in pista con Vettel Oltre ad essere amici fuori pista, Vettel e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) Sebastianha stretto una forte amicizia con il suo idolo Michaeldurante la sua ascesa nel mondo della Formula 1 e negli ultimi mesi si è avvicinato molto al figlio ventunenne, che farà il suo debutto in Formula 1 nel 2021 con Haas affiliato alla Ferrari come membro della Ferrari Academy. Il pilota Aston Martin afferma di essere felice di aiutare il collega tedescodurante il suo anno di debutto in Formula 1 nel 2021, ma crede che il debuttante figlio d’arte debbalain questo sport durante il suo primo anno., esperienza in pista conOltre ad essere amici fuori pista,e ...

itsmwengo : Appena andato in onda a Dribbling il servizio sui 7 anni dall’incidente di Michael Schumacher e alla fine hanno par… - ggenieforurwish : RT @ggenieforurwish: Mick Schumacher as Mickey Mouse ksjsksjsksj lo AMO ???? - doctorhoover : RT @F1Sport_PitTalk: Mick Schumacher pronto per il debutto in F1 - albertomurador : RT @F1Sport_PitTalk: Mick Schumacher pronto per il debutto in F1 - F1Sport_PitTalk : Mick Schumacher pronto per il debutto in F1 -