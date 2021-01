(Di sabato 2 gennaio 2021) . “Inon sono macchine”, ha detto il giudice. Non recarsi a lavoro perché ammalati non è la stessa… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

LaStampa : Il Tribunale condanna Deliveroo: l’algoritmo che valuta i rider è discriminatorio - LaStampa : Il sindacato apprezza la sentenza del Tribunale di Bologna: «Una svolta epocale nella lotta per i diritti di questi… - HuffPostItalia : Algoritmo di Deliveroo discrimina chi si ammala. La sentenza del Tribunale di Bologna - NBaseotto : RT @cgilnazionale: ?? Dal Tribunale di Bologna arriva una decisione epocale. L’algoritmo di #Deliveroo discrimina i #rider che si ammalano… - Euippa : RT @cgilnazionale: ?? Dal Tribunale di Bologna arriva una decisione epocale. L’algoritmo di #Deliveroo discrimina i #rider che si ammalano… -

Deliveroo, tribunale Bologna sentenzia: usa algoritmo che discrimina i rider. "I rider non sono macchine", ha detto il giudice ...Assentarsi sul lavoro perché si è malati non è la stessa cosa che assentarsi per futili motivi. Un principio che dovrebbe essere ovvio per tutti. Non lo è per ...