Dakar 2021, oggi il prologo. Ma non conta per la classifica generale: il regolamento (Di sabato 2 gennaio 2021) Siamo giunti al tanto atteso via ufficiale della Dakar 2021. L’edizione numero quarantatré della corsa più dura del mondo si correrà, come successo dodici mesi fa, in Arabia Saudita, con partenza e arrivo da Jeddah. Saranno 12 tappe davvero complicate per i protagonisti, con le dune del deserto che scriveranno le classifiche generali. Nella giornata odierna si inizierà con il primo appuntamento, si tratta del prologo da 11 km, che si disputerà a circa 30 chilometri dal King Abdullah Stadium su un percorso sabbioso. Questa prova, tuttavia, non conterà per la graduatoria generale ma sarà una specie di Qualifying Stage che avrà compito di stabilire le posizioni di partenza per la prima vera e propria giornata di corsa. Un primo piccolo antipasto per “rompere il ghiaccio” in vista di un percorso quanto mai selettivo e che ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021) Siamo giunti al tanto atteso via ufficiale della. L’edizione numero quarantatré della corsa più dura del mondo si correrà, come successo dodici mesi fa, in Arabia Saudita, con partenza e arrivo da Jeddah. Saranno 12 tappe davvero complicate per i protagonisti, con le dune del deserto che scriveranno le classifiche generali. Nella giornata odierna si inizierà con il primo appuntamento, si tratta delda 11 km, che si disputerà a circa 30 chilometri dal King Abdullah Stadium su un percorso sabbioso. Questa prova, tuttavia, non conterà per la graduatoriama sarà una specie di Qualifying Stage che avrà compito di stabilire le posizioni di partenza per la prima vera e propria giornata di corsa. Un primo piccolo antipasto per “rompere il ghiaccio” in vista di un percorso quanto mai selettivo e che ...

Gazzetta_it : Da #Jeddah l’edizione numero 43 della @dakar: ecco favoriti, percorso e #regolamento #dakar2021 #rallyraid… - infoitsport : Dakar 2021: domani si parte con il Prologo di 11 km - AltreNews : RT @ANSA_Motori: Covid non ferma #Dakar, 17 donne al via da Jeddah. Tra i favoriti Carlos Sainz, papà del neo ferrarista in F1 #AnsaMotori… - dakarbot : RT @AngeloMul5: Il 2 gennaio 2021, dopo quasi dieci mesi di stop causa #COVID19 #Covid, il calcio riparte in #Senegal. Sotto l'egida dell'#… - dakarbot : RT @MatteoLandi10: Da Jeddah sta per partire la #Dakar 2021. Tutto è pronto per lo start della maratona più affascinante del mondo #DakarRa… -