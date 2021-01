12 Ore del Golfo 2021 | Valentino Rossi in gara con una Ferrari insieme al fratello Luca Marini!

Leggi su oasport

(Di sabato 2 gennaio 2021) Mancano pochi giorni alla decima edizione della 12 Ore del. La prova, collocata per la prima volta all’inizio della stagione agonistica, vedrà al via due figure di spicco del motorsport internazionale:ed ilMarini. I due centauri non sono nuovi all’evento arabo, corso e vinto nel 2019 nella classe Pro-Am sul circuito di Abu Dhabi. La coppia, in scena con una488 GT3 del Kessel Racing, vedrà al via anche Alessio Salucci, anch’esso in scena nel 2019 a bordo della Rossa della compagine svizzera. A differenza della passata edizione sono molte le incognite che dovrà fronteggiare il terzetto italiano, chiamato a confermarsi in una manifestazione che si prospetta molto interessante. La, ovviamente #46, si appresta a ...