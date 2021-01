Sciame sismico durante la notte di Capodanno sull' Etna

(Di venerdì 1 gennaio 2021) AGI - La terra ha tremato ieri sera poco prima della mezza: una sequenza sismica si è registrata alle pendici dell'tra le 21.59 e le 22.54: quindici le scosse di varia entità tra 2 e 3.8 della scala Richter. La più forte è stata l'ultima: tutte hanno avuto epicentro il comune di Ragalna,, ad una profondità di diversi chilometri. Sino a stamattina non si sono registrati danni alle persone o alle cose. Il sisma è stato avvertito tra la popolazione soprattutto nei comuni della cintura dell'

