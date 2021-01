Roma, strage di uccelli a Capodanno: centinaia trovati sull’asfalto (Di venerdì 1 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Una vera e propria strage di uccelli si è verificata nella notte in centro a Roma a causa dei botti di Capodanno. Numerosi volatili, per lo più storni, sono precipitati al suolo, stroncati probabilmente da infarti mentre cercavano di sfuggire ai petardi e ai fuochi d’artificio fatti espolodere in tutta la Capitale, nonostante il divieto disposto dall’ordinanza comunale emessa 24 ore prima. Diverse le foto e i video pubblicati questa mattina sui social, che mostrano centinaia di carcasse sparse sulle strade in diverse zone della città, come in via Cavour, attorno alla stazione Termini e via Nazionale, all’Esquilino e a Colle Oppio. “Il fantastico risultato di questa notte a Roma. L’essere umano non si smentisce mai. I botti per lui sono una necessità”, commenta ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 1 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Una vera e propriadisi è verificata nella notte in centro aa causa dei botti di. Numerosi volatili, per lo più storni, sono precipitati al suolo, stroncati probabilmente da infarti mentre cercavano di sfuggire ai petardi e ai fuochi d’artificio fatti espolodere in tutta la Capitale, nonostante il divieto disposto dall’ordinanza comunale emessa 24 ore prima. Diverse le foto e i video pubblicati questa mattina sui social, che mostranodi carcasse sparse sulle strade in diverse zone della città, come in via Cavour, attorno alla stazione Termini e via Nazionale, all’Esquilino e a Colle Oppio. “Il fantastico risultato di questa notte a. L’essere umano non si smentisce mai. I botti per lui sono una necessità”, commenta ...

