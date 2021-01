Regina Elisabetta: ecco tutto ciò che succederà nel suo 2021 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Le foto royal più cliccate del 2020 guarda le foto Sempre al lavoro nel suo studio nel castello di Windsor, assistita da un gruppo di funzionari fedelissimi, la Regina Elisabetta spera che questo 2021 si riveli da subito ben diverso dal precedente, pur aprendosi comunque con una pandemia ancora lontana dall’essere sconfitta. La realtà del vaccino porta all’ottimismo, così come i due nuovi royal babies in arrivo dalle nipoti, la principessa Eugenia (il cui primogenito, nono pronipote della sovrana, arriverà nei primi mesi dell’anno) e Zara Tindall, figlia di Anna ... Leggi su iodonna (Di venerdì 1 gennaio 2021) Le foto royal più cliccate del 2020 guarda le foto Sempre al lavoro nel suo studio nel castello di Windsor, assistita da un gruppo di funzionari fedelissimi, laspera che questosi riveli da subito ben diverso dal precedente, pur aprendosi comunque con una pandemia ancora lontana dall’essere sconfitta. La realtà del vaccino porta all’ottimismo, così come i due nuovi royal babies in arrivo dalle nipoti, la principessa Eugenia (il cui primogenito, nono pronipote della sovrana, arriverà nei primi mesi dell’anno) e Zara Tindall, figlia di Anna ...

