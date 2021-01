Dopo il discorso di Mattarella Bonafede dovrebbe dimettersi: è sempre stato un paladino dei “No vax” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ieri sera hanno fischiato le orecchie. E non per i botti di Capodanno. Il mitico Dj Fofò, che era abituato a passare San Silvestro dietro la console di qualche discoteca siciliana, ieri è rimasto raggelato dal discorso del presidente Mattarella. Dopo il discorso di Mattarella, Bonafede tace Quella frase sull’obbligo vaccinale deve essere stata una coltellata alla schiena per uno che, come lui, è sempre stato paladino dei No vax. Come si concilia un ruolo così delicato come quello di Guardasigilli con una scelta così dirimente? Un domanda che andrebbe girata a Bonafede che, se avesse un briciolo di coerenza, darebbe le dimissioni stamattina stessa. La ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 gennaio 2021) Al ministro della Giustizia Alfonsoieri sera hanno fischiato le orecchie. E non per i botti di Capodanno. Il mitico Dj Fofò, che era abituato a passare San Silvestro dietro la console di qualche discoteca siciliana, ieri è rimasto raggelato daldel presidenteilditace Quella frase sull’obbligo vaccinale deve essere stata una coltellata alla schiena per uno che, come lui, èdei No vax. Come si concilia un ruolo così delicato come quello di Guardasigilli con una scelta così dirimente? Un domanda che andrebbe girata ache, se avesse un briciolo di coerenza, darebbe le dimissioni stamattina stessa. La ...

