Anticipazioni Una Vita di mercoledì 6 gennaio 2021, Marcia è in fin di vita? (Di venerdì 1 gennaio 2021) Marcia verrà colpita alla schiena da una pallottola, la donna apparirà sin da subito in gravi condizioni e, per tale motivo, verrà portata d’urgenza in ospedale. La puntata di Una vita di mercoledì 6 gennaio 2021, si farà sempre più avvincente, in quanto sarà davvero arduo scoprire le condizioni in cui riverserà l’amata di Felipe. Inoltre, ci sarà un’altra vicenda che catturerà l’attenzione dei telespettatori, ma vediamolo insieme. Anteprima Una vita, Mauro difende Felipe, ma Marcia viene colpita da una pallottola Dalle Anticipazioni di Una vita abbiamo scoperto che qualcuno spara due colpi, ma non è ancora ben chiaro se sia stato Andrade e, quindi, se Felipe è stato colpito. Ciò che ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 1 gennaio 2021)verrà colpita alla schiena da una pallottola, la donna apparirà sin da subito in gravi condizioni e, per tale motivo, verrà portata d’urgenza in ospedale. La puntata di Unadi, si farà sempre più avvincente, in quanto sarà davvero arduo scoprire le condizioni in cui riverserà l’amata di Felipe. Inoltre, ci sarà un’altra vicenda che catturerà l’attenzione dei telespettatori, ma vediamolo insieme. Anteprima Una, Mauro difende Felipe, maviene colpita da una pallottola Dalledi Unaabbiamo scoperto che qualcuno spara due colpi, ma non è ancora ben chiaro se sia stato Andrade e, quindi, se Felipe è stato colpito. Ciò che ...

