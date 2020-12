Verstappen non capisce le critiche e si ribella brutalmente (Di giovedì 31 dicembre 2020) Verstappen non capisce le critiche. La Red Bull Racing ha espresso grandi aspettative in vista della stagione di Formula 1, ma si è rivelata incapace di essere all’altezza di tali aspettative. Max Verstappen difende brutalmente la sua squadra, perché pensa che le critiche non siano giustificate. Verstappen non capisce le critiche: è una stagione andata male? “Alcune persone pensano di sapere tutto sul senso della Formula 1, ma se fosse così, avrebbero progettato una macchina competitiva. Siamo ancora la seconda miglior squadra in Formula 1, in questo momento loro sono anni luce da noi“. Sembra anche un piccolo attacco velato alla Ferrari. Ovviamente Verstappen ha avuto ottime opportunità durante la stagione, ma ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 31 dicembre 2020)nonle. La Red Bull Racing ha espresso grandi aspettative in vista della stagione di Formula 1, ma si è rivelata incapace di essere all’altezza di tali aspettative. Maxdifendela sua squadra, perché pensa che lenon siano giustificate.nonle: è una stagione andata male? “Alcune persone pensano di sapere tutto sul senso della Formula 1, ma se fosse così, avrebbero progettato una macchina competitiva. Siamo ancora la seconda miglior squadra in Formula 1, in questo momento loro sono anni luce da noi“. Sembra anche un piccolo attacco velato alla Ferrari. Ovviamenteha avuto ottime opportunità durante la stagione, ma ...

