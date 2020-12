Veglioni, controlli inflessibili. Regole e i divieti per il 31 dicembre (Di giovedì 31 dicembre 2020) È rigorosa la linea della ministra Luciana Lamorgese per la notte di Capodanno. In un’intervista al Corriere la numero uno dell’Interno dice che non si ammetteranno errori. «Le discoteche aperte la scorsa estate hanno contribuito a moltiplicare i contagi da Covid-19. Non possiamo più permettercelo, per questo saremo inflessibili nei controlli e nelle sanzioni». Leggi su vanityfair (Di giovedì 31 dicembre 2020) È rigorosa la linea della ministra Luciana Lamorgese per la notte di Capodanno. In un’intervista al Corriere la numero uno dell’Interno dice che non si ammetteranno errori. «Le discoteche aperte la scorsa estate hanno contribuito a moltiplicare i contagi da Covid-19. Non possiamo più permettercelo, per questo saremo inflessibili nei controlli e nelle sanzioni».

Agenzia_Ansa : #Da domani Italia torna rossa, #Capodanno sarà in casa. Aumentano i controlli. Anche sul web, anti-veglioni clandes… - il_piccolo : Zona rossa, stretta sui veglioni di #Capodanno2021: controlli anti ritrovi illegali. Coprifuoco più lungo stanotte:… - IlPrimatoN : L'Italia torna in zona rossa, per la notte di Capodanno coprifuoco esteso fino alle 7 di domattina e controlli anti… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Oggi l'Italia torna in zona rossa per gli ultimi 6 giorni di lockdown, fino all'Epifania, con la pausa del 4 gennaio. Aum… - PalladeAtena : RT @Agenzia_Ansa: Oggi l'Italia torna in zona rossa per gli ultimi 6 giorni di lockdown, fino all'Epifania, con la pausa del 4 gennaio. Aum… -