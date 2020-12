«L’isola delle rose era in linea con la follia della Romagna ma non c’erano feste» (Di giovedì 31 dicembre 2020) «Io portavo i turisti a vedere L’isola delle rose. Ma non ho mai visto feste, gente ballare come nel film su Netflix». Lo dice, a La Stampa, Massimo Franchini, architetto navale. Nel 1967 era lui a traghettare da Riccione, ogni mattina, quanti volevano recarsi a visitare la straordinaria isola al largo di Rimini ideata dall’ingegnere Giorgio Rosa. Isola protagonista di un delizioso film disponibile su Netflix. «Era una bella uscita, piuttosto lunga, perché L’isola era a circa 6 miglia da Rimini, ma da Riccione il percorso si allungava: una navigazione di 10-12 miglia ad andare e altrettante a tornare. Tanto che arrivavamo con i passeggeri che avevano lo stomaco in subbuglio». Racconta: «c’erano gli operai che lavoravano, non ho mai visto altri. Ma funzionava. L’isola ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 31 dicembre 2020) «Io portavo i turisti a vedere. Ma non ho mai visto, gente ballare come nel film su Netflix». Lo dice, a La Stampa, Massimo Franchini, architetto navale. Nel 1967 era lui a traghettare da Riccione, ogni mattina, quanti volevano recarsi a visitare la straordinaria isola al largo di Rimini ideata dall’ingegnere Giorgio Rosa. Isola protagonista di un delizioso film disponibile su Netflix. «Era una bella uscita, piuttosto lunga, perchéera a circa 6 miglia da Rimini, ma da Riccione il percorso si allungava: una navigazione di 10-12 miglia ad andare e altrettante a tornare. Tanto che arrivavamo con i passeggeri che avevano lo stomaco in subbuglio». Racconta: «gli operai che lavoravano, non ho mai visto altri. Ma funzionava....

