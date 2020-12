Juventus | Marchisio | “Il tempo stringe | ci vogliono subito i risultati Llorente? Lo prenderei”

(Di giovedì 31 dicembre 2020) “È complicato perché ile nel calcio, allain particolare, tutti. E gennaio sarà un mese decisivo perché se la squadra infila il filotto giusto di vittorie, allora rientra in modo netto nella lotta Scudetto, altrimenti rischia di esserne tagliata fuori. Io continuo a pensare che lapossa vincere, ma i rischi sono tanti. D’altra parte è stata una scelta coraggiosa quella di cambiare allenatore proprio in questa stagione”. Queste le dichiarazioni di Claudio, ex centrocampista della, che ha rilasciato un’intervista a Tuttosport parlando del rendimento del club bianconero in questa prima parte di stagione. “? Beh, se lo chiede a me… ...

