"Il Trono di spade" in 8 giorni: arriva la maratona su Sky (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nell'anno del decimo anniversario dall'avvio della serie – nell'aprile 2011 in America e a novembre in Italia – Sky Atlantic lancia, dal 1° all'8 gennaio (sul canale 111) e in streaming su Now Tv, un pop up channel dedicato al Trono di spade. Otto giorni di maratona per rivedere i 73 episodi delle 8 stagioni, più molti contenuti extra. Partenza alle 6 del mattino del primo giorno del nuovo anno con una serie di contenuti speciali sulla prima stagione e, poi, via col primo episodio stagione 1 alle 13.25. Quindi, in serata, avanti con le repliche – sempre della prima stagione – fino alle 12.30 del giorno dopo, per partire con la seconda il 2 gennaio alle 13.30, e così via nei giorni successivi. https://www.youtube.com/watch?v=ZVBPCGnxaOs&feature=emb title Tra i contenuti speciali più divertenti ...

Per iniziare al meglio l'anno nuovo (e in attesa di 'House of The Dragon'), su Sky torna uno dei titoli più apprezzati e guardati degli ultimi anni: 'Game of Thrones'! Dall'1 all'8 gennaio, infatti, S ...

