Far West sulla Tiburtina, auto di rom inseguita dalla polizia sperona 4 volanti e ferisce agenti (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic – Paura a Roma dove un auto con a bordo quattro malviventi di etnia rom ha speronato a folle velocità quattro volanti della polizia che la stavano inseguendo. L’inseguimento è avvenuto sulla via Tiburtina nella tarda notte di ieri mercoledì 30 dicembre. Quattro rom in auto speronano volanti della polizia Stando a quanto riportato da Il Messaggero, una pattuglia del reparto volanti in servizio nel piazzale del cimitero del Verano aveva scorto una macchina con a bordo quattro persone. L’auto circolava ben oltre dopo l’orario consentito dal coprifuoco, fissato come è noto per le 22. Gli agenti di polizia avevano intimato l’alt al veicolo. Ma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic – Paura a Roma dove uncon a bordo quattro malviventi di etnia rom hato a folle velocità quattrodellache la stavano inseguendo. L’inseguimento è avvenutovianella tarda notte di ieri mercoledì 30 dicembre. Quattro rom innodellaStando a quanto riportato da Il Messaggero, una pattuglia del repartoin servizio nel piazzale del cimitero del Verano aveva scorto una macchina con a bordo quattro persone. L’circolava ben oltre dopo l’orario consentito dal coprifuoco, fissato come è noto per le 22. Glidiavevano intimato l’alt al veicolo. Ma ...

