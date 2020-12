Biagio Antonacci ospite a Power Hits Capodanno Edition | come seguire la diretta

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 31 dicembre 2020), nello speciale che entrerà nelle case degli italiani per salutare il vecchio anno e accogliere quello nuovo, nella speranza che sia migliore di quello che sta volgendo al termine. I festeggiamenti saranno accompagnati da 50 artisti e 42 esibizioni che hanno animato l’edizione 2020 del, ospitato dall’Arena di Verona vuota e senza la presenza del pubblico. L’appuntamento è atteso per le 19 del 31 dicembre su canali di RTL 102.5 e quelle di Radio Zeta. Lo show sarà a 360° e continuerà fino alla mezzanotte, per il brindisi finale con il quale si darà il benvenuto al nuovo anno. La presenza diè attesa per le 23,30, ...