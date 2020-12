Raffaella Fico: l’allenamento in palestra è bollente ma scatena forti polemiche (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Raffaella Fico ha pubblicato un video su IG mostrando il suo allenamento in palestra: un dettaglio ha scatenato i fan, ma anche le polemiche Instagram in tilt per il video che ha mostrato l’allenamento della showgirl che ha fatto impazzire i suoi follower. Un sollevamento pesi che ha evidenziato la sua forma fisica perfetta e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 30 dicembre 2020)ha pubblicato un video su IG mostrando il suo allenamento in: un dettaglio hato i fan, ma anche leInstagram in tilt per il video che ha mostratodella showgirl che ha fatto impazzire i suoi follower. Un sollevamento pesi che ha evidenziato la sua forma fisica perfetta e L'articolo proviene da Leggilo.org.

susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - Raffaella Fico, esercizi per restare in forma - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Raffaella Fico, esercizi per restare in forma - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Raffaella Fico, esercizi per restare in forma - napolimagazine : VIDEO - Raffaella Fico, esercizi per restare in forma - apetrazzuolo : VIDEO - Raffaella Fico, esercizi per restare in forma -