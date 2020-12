"Psicopatica". Tommaso Zorzi provoca, Stefania Orlando lo ribalta: raptus violentissimo nella casa del GF Vip (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Fine di un'amicizia al Grande Fratello Vip. Litigano, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, e questa volta nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini non sembra una semplice scaramuccia. "Stamattina era carica. Allora sei Psicopatica", è la battuta velenosa dell'influencer milanese, che ha ripreso la celebre espressione usata contro la Orlando da Samantha De Grenet. E Stefania non l'ha presa bene: "Non mi interessa più niente. Come essere umano non mi interessa, perché è andato a colpire su una cosa che già mi aveva fatto male sapendolo perfettamente. Non lo giustificate sempre", si è sfogata la showgirl romana con gli altri coinquilini che cercavano di riportare la pace. E dire che tutto è nato da un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Fine di un'amicizia al Grande Fratello Vip. Litigano,, e questa voltadel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini non sembra una semplice scaramuccia. "Stamattina era carica. Allora sei", è la battuta velenosa dell'influencer milanese, che ha ripreso la celebre espressione usata contro lada Samantha De Grenet. Enon l'ha presa bene: "Non mi interessa più niente. Come essere umano non mi interessa, perché è andato a colpire su una cosa che già mi aveva fatto male sapendolo perfettamente. Non lo giustificate sempre", si è sfogata la showgirl romana con gli altri coinquilini che cercavano di riportare la pace. E dire che tutto è nato da un ...

