Nell’Italia del vaccino torna l’incubo terza ondata: ancora una volta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In una fase in cui sembrava si potesse risolvere tutto con una bella iniezione di vaccino, ecco rispuntare le tesi più cupe. terza ondata (Facebook)Il paese è ancora assorbito dalla festività natalizie, e questo fa si che poca lucidità, di fatto, ci sia negli italiani, alle prese con regali, abbuffate dolci tipici e speranze. In questa fase, quella del vaccino finalmente lanciato, finalmente testato, sembrava andare tutto bene, sembrava si fosse riusciti a trovare l’arma contro ogni male, e quindi contro il Covid, ma secondo alcuni virologi, esperti e quant’altro, la terza ondata sarebbe ancora dietro le porte. Le posizioni si susseguono, ogni grande evento porta con se una sequela di punti di vista spesso inutili, ma spesso ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In una fase in cui sembrava si potesse risolvere tutto con una bella iniezione di, ecco rispuntare le tesi più cupe.(Facebook)Il paese èassorbito dalla festività natalizie, e questo fa si che poca lucidità, di fatto, ci sia negli italiani, alle prese con regali, abbuffate dolci tipici e speranze. In questa fase, quella delfinalmente lanciato, finalmente testato, sembrava andare tutto bene, sembrava si fosse riusciti a trovare l’arma contro ogni male, e quindi contro il Covid, ma secondo alcuni virologi, esperti e quant’altro, lasarebbedietro le porte. Le posizioni si susseguono, ogni grande evento porta con se una sequela di punti di vista spesso inutili, ma spesso ...

zia_mare : RT @LaRobiErre: Una storia d’amore a sé (come tutte le storie, non solo d’amore) Nell’estate del ‘66, Giuseppe Ungaretti sta per rientrare… - AntonellaColoru : RT @LaRobiErre: Una storia d’amore a sé (come tutte le storie, non solo d’amore) Nell’estate del ‘66, Giuseppe Ungaretti sta per rientrare… - Oradaria2 : RT @LaRobiErre: Una storia d’amore a sé (come tutte le storie, non solo d’amore) Nell’estate del ‘66, Giuseppe Ungaretti sta per rientrare… - frency62 : @pisto_gol Si chiama DOD Detection of default ed è imposta dall'UE, tramite EBA. Gli altri stati già la applicano.… - Giobegood : RT @EZanchini: Milano, Genova, Roma, Torino, Brescia le città che hanno realizzato più ciclabili pop-up nell'anno del lockdown. Ovunque in… -

Ultime Notizie dalla rete : Nell’Italia del Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia