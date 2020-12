“L’Eredità”, Flavio Insinna: scuse per Cavour ma è polemica sulla caccia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non sono passati neanche due giorni dalla polemica per l’errore degli autori de “L’Eredità”, che Flavio Insinna è finito di nuovo al centro della bufera per le sue affermazioni sulla caccia. Il conduttore del quiz di Rai 1 ha presentato le scuse da parte de “L’Eredità” per aver riportato la data sbagliata nella domanda su Camillo Benso Conte di Cavour nella puntata del 25 dicembre. Il quesito finito sotto accusa chiedeva con quale frase il Conte aveva avvertito l’ambasciatore piemontese che Garibaldi fosse entrato a Napoli nel 1869. In realtà, nella formulazione della domanda c’è stata una discronia perché nel 1861 Camillo Benso era già morto. La frase dunque risale al 1860. Ora Insinna è al centro della ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non sono passati neanche due giorni dallaper l’errore degli autori de “”, cheè finito di nuovo al centro della bufera per le sue affermazioni. Il conduttore del quiz di Rai 1 ha presentato leda parte de “” per aver riportato la data sbagliata nella domanda su Camillo Benso Conte dinella puntata del 25 dicembre. Il quesito finito sotto accusa chiedeva con quale frase il Conte aveva avvertito l’ambasciatore piemontese che Garibaldi fosse entrato a Napoli nel 1869. In realtà, nella formulazione della domanda c’è stata una discronia perché nel 1861 Camillo Benso era già morto. La frase dunque risale al 1860. Oraè al centro della ...

clikservernet : Flavio Insinna: “La caccia non è uno sport” e Federcaccia spara a zero su L’Eredità - Noovyis : (Flavio Insinna: 'La caccia non è uno sport' e Federcaccia spara a zero su L'Eredità) Playhitmusic - - infoitcultura : 'La caccia non è uno sport'. Bufera su Flavio Insinna per la frase detta a l'Eredità - Noovyis : (Flavio Insinna: 'La caccia non è uno sport' e Federcaccia spara a zero su L'Eredità) Playhitmusic - - astrobIond : non anche i cacciatori che si sentono oppressi perché flavio insinna ha attaccato la caccia durante l’eredità e ora… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Eredità Flavio Video l'Eredità 26 dicembre 2020 | Luca Fusar Imperatore Zazoom Blog